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В Мариуполе гражданскими допросами занимаются 50 следователей из России, - Генштаб

13 мая, 2023 суббота
20:45
Война с Россией

В Мариуполе представители следственного комитета России проводят унизительные допросы с жестоким обращением с гражданским населением. Привлечено более 50 россиян

Об этом говорится в вечерней постройке Генштаба за 13 мая 2023 года.

Российские оккупационные войска продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека на временно оккупированных территориях.

"В Мариуполе, на территории отдела полиции для допросов местного населения привлечены около 50 представителей следственного комитета российской федерации. Они участвуют в унизительных допросах, сопровождающихся издевательством над гражданским населением", - пишет Генштаб.

Удары ВСУ по россиянам

За минувшие сутки авиация Сил обороны восемь раз нанесла удары по районам сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также по зенитно-ракетным комплексам противника. Также Силы обороны сбили два вражеских разведывательных беспилотника типа "Орлан-10".

Ракетные и артиллерийские подразделения нанесли удары по четырем местам сосредоточения живой силы, 2 складам боеприпасов и 2 базам радиоэлектронной борьбы противника.

Обстрелы территории Украины и ситуация на фронте

Эти сутки, ночью, РФ нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА "Shahed-136/131". По уточненной информации, 18 из 22 дронов были уничтожены нашими защитниками.

В целом в эти сутки противник нанес ракетный удар ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре города Николаева, в результате чего ранены среди гражданских граждан, поврежден многоэтажный дом и другая гражданская инфраструктура. Кроме того, враг нанес 66 авиационных ударов и совершил около 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали и населённые пункты. В частности, в результате обстрела Константиновки Донецкой области 2 погибших и 11 раненых гражданских лиц. Среди них есть дети. Разрушен частный дом, повреждены 4 многоэтажки и другая гражданская инфраструктура.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло около 40 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

Противник нанес авиаудары в районах Мхи, Прогресс и Семеновка Черниговской области и Бударки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Клюсы, Елино, Заречье, Мхи, Медведевка Черниговской области и Старая Гута, Демьяновка, Бачевск, Свободная Слобода, Бобиловка Сумской области, а также Казачья Лопань, Огирцево, Гатище, Бочков в Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Новоселовском районе и восточной окраине Стельмаховки. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Ольшана и Котляровка. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Новомлынск, Двуречная, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменному и Спирному - Донецкой. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам, рядом с линией боевого столкновения, а именно: Макеевка Луганской области, Белогоровка, Верхнекаменное Спорное и Берестово Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Белая Гора.

Защитники обороняют свои позиции и ведут активные боевые действия, в том числе наступательные: в Васюковке, Орехово-Василовке, Богдановке, Бахмуте, Ивановском, Часовом Яре, Белой Горе и Дружбе, От вражеских обстрелов пострадали населенные пункты Северное, Южное, Торецк и Донецк .

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Авдеевка. Обстрелял из артиллерии также Первомайское и Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеские обстрелы подверглись и населенным пунктам Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар по району населенного пункта Пречистовка. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Времовка Донецкой области, Бурлацкое, Затишье, Гуляйполе, Малые Щербаки Запорожской области, а также Берислав и Казацкое Херсонской области. Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Новопавловка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Антоновка, Чернобаевка Херсонской области и Херсон.

Российско-оккупационные войска продолжают использовать инфраструктуру временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи раненым солдатам. Недавно в селе Таврическое Херсонской области оккупанты обустроили полевой госпиталь на базе детского сада. Накануне туда прибыли три военных грузовика с ранеными оккупантами.

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