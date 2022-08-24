Об этом сообщил в телеграме Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя.

Андрющенко отметил, что российские саперы трижды отчитывались о разминировании парка.

"Безопасность. Гражданские в парке "Веселка" нашли… мину. Странные чудеса. Почти каждые выходные оккупанты устраивают там "праздники". И тут - мина. Такое оно, российское. 3 века в необольшевистской российской империи ничего не изменилось. Дураки во власти. Лживые отчеты. "Рукожопость. Все по плану. Единственное - мариупольцы вновь вынуждены страдать и быть в опасности из-за оккупации", - рассказал советник городского головы Мариуполя.

23 августа в Краснодаре органы опеки опубликовали информацию о предложении усыновления детей из временно оккупированного Мариуполя.

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