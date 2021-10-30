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В Мариуполе готовятся закрыть все рынки

30 октября, 2021 суббота
13:00
Экономика

Власти города Мариуполя, Донецкой области, рассматривают вопрос полной остановки деятельности городских рынков

Об этом в эфире "Мариупольского телевидения" сообщил заместитель городского головы Аркадий Мешков, информирует Еспресо.TV.

По его словам, комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям всерьез рассматривает вопрос о закрытии со следующего понедельника, 1 ноября, всех рынков города в связи с масштабным невыполнением карантинных ограничений, предусмотренных Кабинетом министров Украины.

"За последние две недели было задокументировано 166 грубых нарушений карантинных ограничений на рынках. На сегодняшний день мы не видим положительной динамики исправления, наблюдается рост количества заболеваний COVID-19. Поэтому будут приняты такие кардинальные меры", - пояснил Мешков.

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Решение по рынкам будет обнародовано после того, как вышеупомянутая комиссия завершит заседание и примет соответствующее решение.

Кроме того, в Мариуполе планируется увеличить втрое количество групп контроля за соблюдением карантинных ограничений субъектами хозяйствования. В их состав входят работники муниципалитета, коммунальных предприятий и полицейские.

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Аркадий Мешков напомнил, что принимать посетителей может предприятие только при наличии полностью вакцинированного от коронавируса персонала и организации контроля за посетителями, которые также должны быть привиты.

"С понедельника будут действовать около 50 групп контроля, которые будут распределены по всем районам города, они будут внимательно следить, чтобы весь персонал учреждений, работающих с посетителями, был вакцинирован", - отметил заместитель мариупольского городского головы.


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карантин
новости Мариуполя
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