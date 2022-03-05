В Мариуполе готовят гуманитарный "зеленый" коридор
В окруженном российскими войсками Мариуполе готовят гуманитарный "зеленый" коридор. Таким образом, в городе смогут восстановить критическую инфраструктуру
Об этом сообщает мэр города Вадим Бойченко.
"Именно сейчас идет определение времени открытия гуманитарного "зеленого" коридора и начала режима тишины для Мариуполя", – говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, это позволит начать восстановление критической инфраструктуры города – свет, вода и мобильная связь. Также будет предоставлена возможность Мариуполя продуктами и медикаментами первой необходимости.
В пресс-службе городского совета также сообщили, что сегодня 5 марта, в Мариуполе будет установлен режим "тишины" с 9:00 до 16:00. В этой связи жителей города начнут эвакуировать с 11:00.
В качестве гуманитарного "зеленого" коридора выбран маршрут Мариуполь – Никольское – Розовка – Пологи – Орехов – Запорожье.
Эвакуация мирных жителей будет проходить из трех локаций муниципальными автобусами:
- СК "Ильичевец" (проспект Нахимова, 53);
- Драматический театр (Театральная площадь, 1);
- Кальмиусская районная администрация (пр.Металлургов, 193).
Также жители города смогут выехать на личном транспорте в период "тишины", следуя маршруту гуманитарного коридора.
- Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе возможны провокации с использованием символики Нацгвардии.
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