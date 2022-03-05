В Мариуполе готовят гуманитарный "зеленый" коридор

Об этом сообщает мэр города Вадим Бойченко.

"Именно сейчас идет определение времени открытия гуманитарного "зеленого" коридора и начала режима тишины для Мариуполя", – говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, это позволит начать восстановление критической инфраструктуры города – свет, вода и мобильная связь. Также будет предоставлена возможность Мариуполя продуктами и медикаментами первой необходимости.



В пресс-службе городского совета также сообщили, что сегодня 5 марта, в Мариуполе будет установлен режим "тишины" с 9:00 до 16:00. В этой связи жителей города начнут эвакуировать с 11:00.

В качестве гуманитарного "зеленого" коридора выбран маршрут Мариуполь – Никольское – Розовка – Пологи – Орехов – Запорожье.

Эвакуация мирных жителей будет проходить из трех локаций муниципальными автобусами:

СК "Ильичевец" (проспект Нахимова, 53);

Драматический театр (Театральная площадь, 1);

Кальмиусская районная администрация (пр.Металлургов, 193).

Также жители города смогут выехать на личном транспорте в период "тишины", следуя маршруту гуманитарного коридора.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе возможны провокации с использованием символики Нацгвардии.