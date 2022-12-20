В Мариуполе горит база размещения российских военных, - Андрющенко
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в городе горит база размещения российских военных на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича
Об этом он написал в телеграмме .
Андрющенко ссылается на информацию, полученную от Мариупольского движения сопротивления. По этим данным, сгорели все награбленные россиянами вещи.
“На ММК им. Ильича горит здание оккупантов. Вещи, награбленное – все тлен. Буквально.
Причину пожара уточнять вслух не будем, но внимательнее нужно, господа оккупанты, внимательнее.
Опасность для русских она везде. Рядом. И всегда очень неожиданно”, - сообщает сопротивление .
- Андрющенко сообщил, что во временно оккупированном Мариуполе военные РФ в очередной раз совершают мародерство: под видом ревизии перед ремонтом они вторгаются в закрытые квартиры и грабят их.
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