В Мариуполе геноцид – голодные люди в полуобморочном состоянии, - депутат горсовета Лашин
Депутат городского совета Мариуполя Александр Лашин рассказал, что в Мариуполь невозможно ввезти гуманитарную помощь
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"В Мариуполе ситуация не меняется. Нет света, воды, газа. Где-то делают временное подключение к электричеству, но его хватает на 5-10 мин. Потому что горят провода. Видео не передает всего ужаса, который есть в Мариуполе. Мариупольцы находятся в полубессознательном. состоянии, грязные, замученные, голодные", - подчеркнул Лашин.
Также депутат городского совета Мариуполя добавил, что россияне не оказывают гуманитарную помощь мариупольцам.
"Происходящее в Мариуполе - это геноцид. Россияне не предоставляют гуманитарную помощь и не дают украинцам передать помощь в Мариуполь. Все забирают на блокпостах. Продукты нельзя привезти на территорию Мариуполя", - подытожил Лашин.
- Петр Андрющенко рассказал, что во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики сообщают, что гуманитарную помощь с июля будут выдавать только определенным категориям граждан , а именно тем, кто не может работать из-за физических недостатков.
- Во временно оккупированном Мариуполе российские оккупанты не могут набрать штат в коммунальную службу . Поэтому теперь предлагают горожанам убирать завалы на улицах и хоронить тела в братских могилах "за еду"
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