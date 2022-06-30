В Мариуполе, где большинство жителей не имеют доступа к питьевой воде, оккупанты начали мыть улицы, - советник мэра
Российские захватчики собираются тратить ежедневно по несколько сотен кубометров дефицитной воды на мойку улиц
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Отмечается, что с сегодняшнего дня оккупационная комендатура города собирается ежедневно тратить по несколько сотен кубических метров воды на мойку проспекта Мира, от площади Свободы до Драматического театра. Таким образом, оккупанты намерены создать видимость "хорошей жизни".
"В городе, где большинство мариупольцев не имеют доступа ни к питьевой, ни к технической воде. В городе, где даже общественный душ - это издевательство по 10 мин на человека. Будут выливать тонны воды именно там, где почти нет жизни", - прокомментировал Андрющенко.
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