Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .

"Аврамов Анатолий Константинович. Бывший сельский глава с. Урзуф, где находилась дача Януковича. Во времена Януковича - его главный холуй. Сейчас полностью на сотрудничестве с оккупантами. Самостоятельно передал сведения о членах семей и родных военных ВСУ. Возглавляет все схемы с участием МЧС России - схема захоронения, схема разграбления", - подчеркнул он.

Советник мэра Мариуполя добавил, что сейчас Анатолий Аврамов совместно с оккупантами переоформляет все пансионаты и базы отдыха в городе на себя и руководителей МЧС.

15 июля советник мэра рассказал, что в Ялте возле Мариуполя коллаборанты и российские спасатели требуют 25 тыс. грн за погребение горожан в отдельных могилах. Управляет "схемой" Анатолий Аврамов.

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