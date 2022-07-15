В Мариуполе экс-приспешник Януковича оформляет на себя и оккупантов пансионаты и требует деньги за погребение горожан
В Мариуполе экс-приспешник Януковича Анатолий Аврамов требует деньги за погребение людей в отдельных могилах, оформляет имущество на россиян
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
"Аврамов Анатолий Константинович. Бывший сельский глава с. Урзуф, где находилась дача Януковича. Во времена Януковича - его главный холуй. Сейчас полностью на сотрудничестве с оккупантами. Самостоятельно передал сведения о членах семей и родных военных ВСУ. Возглавляет все схемы с участием МЧС России - схема захоронения, схема разграбления", - подчеркнул он.
Советник мэра Мариуполя добавил, что сейчас Анатолий Аврамов совместно с оккупантами переоформляет все пансионаты и базы отдыха в городе на себя и руководителей МЧС.
- 15 июля советник мэра рассказал, что в Ялте возле Мариуполя коллаборанты и российские спасатели требуют 25 тыс. грн за погребение горожан в отдельных могилах. Управляет "схемой" Анатолий Аврамов.
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