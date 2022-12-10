Об этом в telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его данным, в районе улицы Курчатова в Мариуполе сегодня утром прогремели два мощных взрыва.

"К сожалению, печальная причина. Первый взрыв - подростки полезли снимать тик-ток на руинах и сдетонировал снаряд. К счастью, живы, угрозы жизни нет, однако оба в больнице с травмами. Просто чудом остались живы. Второй взрыв - цепная реакция первого взрыва ", – рассказал Андрющенко.

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Кроме того, он также добавил, что в Мариуполе разминирование де-факто остановлено, а бомбы, снаряды и мины в лучшем случае просто маркированы лентами.

"Так выглядит безопасность оккупированного Мариуполя. Российские бомбы продолжают убивать", - написал Андрющенко, обнародовав фото российских бомб в Мариуполе.

В захваченном Мариуполе российские оккупанты планируют снести 950 домов.

30 ноября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил , что в Мариупольском районе нет еды и денег, чтобы ее купить, поэтому люди вынуждены жить на гуманитарку которой не хватает на всех.

8 декабря эксперты сравнили Мариуполь с Грозным в Чечне и Алеппо в Сирии. Оккупанты повредили и уничтожили 80% медучреждений в городе.

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