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В Мариуполе двое подростков подорвались на снаряде

10 декабря, 2022 суббота
15:14
Общество

Во временно оккупированном Мариуполе двое подростков подорвались на снаряде в руинах, оба получили травмы и находятся в больнице

Об этом в telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его данным, в районе улицы Курчатова в Мариуполе сегодня утром прогремели два мощных взрыва.

"К сожалению, печальная причина. Первый взрыв - подростки полезли снимать тик-ток на руинах и сдетонировал снаряд. К счастью, живы, угрозы жизни нет, однако оба в больнице с травмами. Просто чудом остались живы. Второй взрыв - цепная реакция первого взрыва ", – рассказал Андрющенко.

Читайте также: В Мариуполе оккупанты собираются снести около тысячи домов, - советник мэра

Кроме того, он также добавил, что в Мариуполе разминирование де-факто остановлено, а бомбы, снаряды и мины в лучшем случае просто маркированы лентами.

"Так выглядит безопасность оккупированного Мариуполя. Российские бомбы продолжают убивать", - написал Андрющенко, обнародовав фото российских бомб в Мариуполе.

  • В захваченном Мариуполе российские оккупанты планируют снести 950 домов.
  • 30 ноября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил , что в Мариупольском районе нет еды и денег, чтобы ее купить, поэтому люди вынуждены жить на гуманитарку которой не хватает на всех.
  • 8 декабря эксперты сравнили Мариуполь с Грозным в Чечне и Алеппо в Сирии. Оккупанты повредили и уничтожили 80% медучреждений в городе.

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Россия
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Мариуполь
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