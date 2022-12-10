В Мариуполе двое подростков подорвались на снаряде
Во временно оккупированном Мариуполе двое подростков подорвались на снаряде в руинах, оба получили травмы и находятся в больнице
Об этом в telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его данным, в районе улицы Курчатова в Мариуполе сегодня утром прогремели два мощных взрыва.
"К сожалению, печальная причина. Первый взрыв - подростки полезли снимать тик-ток на руинах и сдетонировал снаряд. К счастью, живы, угрозы жизни нет, однако оба в больнице с травмами. Просто чудом остались живы. Второй взрыв - цепная реакция первого взрыва ", – рассказал Андрющенко.
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Кроме того, он также добавил, что в Мариуполе разминирование де-факто остановлено, а бомбы, снаряды и мины в лучшем случае просто маркированы лентами.
"Так выглядит безопасность оккупированного Мариуполя. Российские бомбы продолжают убивать", - написал Андрющенко, обнародовав фото российских бомб в Мариуполе.
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