В Мариуполе для пропагандистского видео россияне расстреляли дом: погибли 6 человек
В Мариуполе для пропаганды от Russia Today оккупанты расстреляли дом, из-под завалов достали тела женщины и 5 мужчин
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.
"Помните пропагандистское видео Russia Today (RT), как российский танк в упор расстреливает гражданские дома ради хорошего кадра? Тогда мы указывали, что видео снято в районе ул. Пашковского и пр. Первого мая. Сейчас оккупанты приступили к разбору завалов, уничтожению доказательств собственных преступлений в этом районе. Вчера из под завалов дома на фото, одного из тех, который был для шоу расстрелян российским танком, извлекли 6 тел погибших гражданских", - отметил он.
Были найдены тела женщины и пятерых мужчин. Погибших людей сразу вывезли в братскую могилу в Виноградном.
"Это - первый зафискованный и неоспоримый факт убийства гражданских в Мариуполе для видео контента. Если у военной преступности есть недосягаемая высота, то россияне ее подали", - подчеркнул Петр Андрющенко.
- В Мариуполе оккупанты раздают газеты с пропагандой о взятии ими города якобы без разрушений.
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