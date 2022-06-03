Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.

"Помните пропагандистское видео Russia Today (RT), как российский танк в упор расстреливает гражданские дома ради хорошего кадра? Тогда мы указывали, что видео снято в районе ул. Пашковского и пр. Первого мая. Сейчас оккупанты приступили к разбору завалов, уничтожению доказательств собственных преступлений в этом районе. Вчера из под завалов дома на фото, одного из тех, который был для шоу расстрелян российским танком, извлекли 6 тел погибших гражданских", - отметил он.

Были найдены тела женщины и пятерых мужчин. Погибших людей сразу вывезли в братскую могилу в Виноградном.

"Это - первый зафискованный и неоспоримый факт убийства гражданских в Мариуполе для видео контента. Если у военной преступности есть недосягаемая высота, то россияне ее подали", - подчеркнул Петр Андрющенко.

В Мариуполе оккупанты раздают газеты с пропагандой о взятии ими города якобы без разрушений.

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