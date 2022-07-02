Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .

"Фомичева Ирина. Директор школы №51 в Мариуполе. Самостоятельно перешла на сотрудничество с оккупантами и возглавила школу №5. Бывшая депутат "Оппоблока" Мариупольского городского совета. школа была разрушена", - подчеркнул он.

В апреле - мае, с началом российской оккупации, отправляла своих учеников и их родителей, решивших эвакуироваться на подконтрольную украинскому правительству территорию, разбирать завалы разрушенной россиянами школы и самостоятельно искать школьные журналы и табели. При этом коллаборантка могла восстановить и подтвердить результаты обучения через электронный дневник.

"УВербует учителей на сотрудничество с врагом, в т.ч. принуждением. Периодически появляется в Viber то можете перевести привет лично", - заметил Петр Андрющенко.

2 июля в Киеве схватили директора школы , которая "сдавала" РФ позиции ВСУ за обещание сделать ее "министершей образования".

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