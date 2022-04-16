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В Мариуполе депутаты от ОПЗЖ помогали оккупантам сорвать эвакуацию населения, – городской совет

16 апреля, 2022 суббота
16:26
война с Россией

К сорванному плану эвакуации населения из города были причастны депутаты фракции ОПЗЖ. Они помогли оккупантам уничтожить весь транспорт для спасения людей

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"После 2 марта начались сильные обстрелы. Был остановлен весь транспорт и начата подготовка автобусов к эвакуации людей. Но российская сторона не дала режима тишины. А затем автобусы расстреляли в депо один за другим", – рассказал директор департамента транспорта и связи горсовета Василий Клат.

По его словам, в первый день эвакуации автобусы уехали, но вместо обещанного режима тишины были сильные обстрелы, враг делал все, чтобы заставить думать мариупольцев, что их бросили погибать

В мэрии также рассказали, что мариупольские депутаты фракции ОПЗЖ были причастны к срыву эвакуации. Они помогли оккупантам уничтожить весь транспорт для спасения людей.

  • Российские оккупанты планируют 18 апреля окончательно перекрыть все въезды и выезды из Мариуполя и устраивают допросы всех мужчин.

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Мариуполь
эвакуация
ОПЗЖ
война новости
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