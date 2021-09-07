В Мариуполе будут судить подростка, который поджег государственный флаг
В суд передали дело в отношении несовершеннолетнего жителя Мариуполя, который обвиняется в надругательстве над государственным флагом Украины
Об этом сообщает прессслужба Донецкой областной прокуратуры.
Завершено досудебное расследование и ведомство направило обвинительный акт в суд.
Следователи установили, что 7 августа 17-летний парень в кустах возле школы нашел госфлаг Украины и поджег его.
Свои действия он снял на телефон и выложил фото в одну из соцсетей.
Злоумышленника обвиняют по ч. 1 ст. 388 УК Украины. Статья предусматривает штраф от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев или тюремный срок до 3 лет.
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