В Мариуполе будут судить подростка, который поджег государственный флаг

Об этом сообщает прессслужба Донецкой областной прокуратуры.



Завершено досудебное расследование и ведомство направило обвинительный акт в суд.



Следователи установили, что 7 августа 17-летний парень в кустах возле школы нашел госфлаг Украины и поджег его.



Свои действия он снял на телефон и выложил фото в одну из соцсетей.



Злоумышленника обвиняют по ч. 1 ст. 388 УК Украины. Статья предусматривает штраф от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев или тюремный срок до 3 лет.

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