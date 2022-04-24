В Мариуполе более 20 тыс. горожан погибло, 100 тыс. находятся в окружении, - мэр Бойченко
Более 20 тысяч мариупольцев погибли из-за нападения России на Украину и наступления на Мариуполь
Об этом сегодня, 24 апреля 2022, сообщил городской глава Мариуполя Вадим Бойченко, передает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры Украины.
В то же время, по его словам, в городе, который из последних сил сопротивляется врагу и находится в российском окружении, еще остаются не менее 100 тысяч жителей.
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"Мы умоляем весь цивилизованный мир, чтобы мы объединились ради одной цели – спасти жизнь местного населения, жителей города Мариуполь!", - отмечает Бойченко.
- Большая часть города находится под оккупацией, исключение составляет комбинат "Азовсталь" и район морского порта.
- При этом гражданских из подземных укрытий Азовстали россияне не выпускают. Это взрослые и дети, некоторые из которых находятся там уже полтора-два месяца .
- Вместе с гражданскими на Азовстали продолжают находиться морпехи и азовцы, защищающие тех, кто в укрытии, и ведут успешные контратаки.
- Оттуда до передовых позиций украинских войск – 120 км. По словам президента Владимира Зеленского, данное обстоятельство сейчас технически делает невозможным деблокаду Мариуполя военным образом, но, как отмечает глава государства, ВСУ изучают и обрабатывают различные варианты.
- Чтобы избежать дальнейших значительных потерь со своей стороны, 21 апреля Путин приказал не штурмовать промзону Азовстали, но заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела".
- При этом россияне продолжают бомбардировку объекта.
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