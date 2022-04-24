В Мариуполе более 20 тыс. горожан погибло, 100 тыс. находятся в окружении, - мэр Бойченко

Об этом сегодня, 24 апреля 2022, сообщил городской глава Мариуполя Вадим Бойченко, передает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры Украины.



В то же время, по его словам, в городе, который из последних сил сопротивляется врагу и находится в российском окружении, еще остаются не менее 100 тысяч жителей.



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"Мы умоляем весь цивилизованный мир, чтобы мы объединились ради одной цели – спасти жизнь местного населения, жителей города Мариуполь!", - отмечает Бойченко.

Большая часть города находится под оккупацией, исключение составляет комбинат "Азовсталь" и район морского порта.

При этом гражданских из подземных укрытий Азовстали россияне не выпускают. Это взрослые и дети, некоторые из которых находятся там уже полтора-два месяца .

Вместе с гражданскими на Азовстали продолжают находиться морпехи и азовцы, защищающие тех, кто в укрытии, и ведут успешные контратаки.

Оттуда до передовых позиций украинских войск – 120 км. По словам президента Владимира Зеленского, данное обстоятельство сейчас технически делает невозможным деблокаду Мариуполя военным образом, но, как отмечает глава государства, ВСУ изучают и обрабатывают различные варианты.

Чтобы избежать дальнейших значительных потерь со своей стороны, 21 апреля Путин приказал не штурмовать промзону Азовстали, но заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела".

При этом россияне продолжают бомбардировку объекта.





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