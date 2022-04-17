В Мариуполе более 100 тысяч человек страдают от голода, - Денисова
По информации Организации объединенных наций, более 100 000 мирных жителей Мариуполя страдают от нехватки воды и пищи
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
По ее словам, за месяц блокады Мариуполя решисты не допустили туда ни одного гуманитарного конвоя с продовольствием и лекарствами от Украины или международных организаций.
"При этом широко разрекламированная в СМИ оккупанта гуманитарная помощь РФ включает лишь буханку хлеба и бутылку воды в сутки. Выдача продуктов проходит в штабах "Единой России", но еды катастрофически не хватает", - отметила Денисова.
Она подчеркнула, что с каждым днем ухудшается ситуация с медицинской помощью – распространяется антисанитария, а пребывание в сырых холодных подвалах вызывает инфекционные и простудные заболевания. При этом получить помощь врача в городе невозможно.
С понедельника в городе будет запрещено перемещение и пребывание на улице без специальных пропусков. Сотни горожан вынуждены выстаивать очереди для их получения, иначе получить даже скудный паек с хлебом будет невозможно.
"Рашисты уничтожают мариупольцев всеми возможными средствами, превратив город в ад. Такие действия РФ являются геноцидом украинского народа в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказания за него, и статьей 6 Римского статута Международного уголовного суда. Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты совершения РФ преступления геноцида и нарушений прав человека в Украине", – написала Денисова.
- 16 апреля глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли заявил, что в заблокированном россиянами Мариуполе люди умирают от голода .
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