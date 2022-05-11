В Мариуполе более 10 тыс. человек могут умереть до конца года из-за болезней и невыносимых условий жизни, - мэр
В Мариуполе более 10 тыс. жителей могут умереть из-за болезней и антисанитарии до конца 2022 года
Об этом сообщили в телеграмме Мариупольского горсовета.
"До конца года в Мариуполе от болезней и невыносимых условий может умереть более 10 тысяч человек. Сейчас в городе находится 150-170 тысяч жителей. Оккупанты превратили Мариуполь в средневековое гетто. Так что смертность будет соответствующей. Без лекарств и медицинской помощи, восстановления водоснабжения и исправной канализации в городе вспыхнут эпидемии. Сейчас большая часть населения - старики и больные люди. Без надлежащих условий, смертность среди уязвимых категорий возрастет в разы", - говорится в заявлении.
По словам мэра города Вадима Бойченко, часть горожан вернулась в Мариуполь из близлежащих поселков, ведь из-за жесткой фильтрации кафиры не выпускают их на территорию, подконтрольную украинскому правительству. Русские оказывают геноцид против людей и подвергают их смертельной опасности. Вадим Бойченко отметил необходимость полной эвакуации мариупольцев.
- Россия не соглашается ни на один вариант эвакуации военных из Мариуполя.
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