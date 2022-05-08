В Мариуполе армия РФ обустраивает снайперские позиции во время режима тишины

Об этом информирует в телеграмме советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Часы тишины оккупанты РФ используют для укрепления своих позиций для штурма "Азовстали".

"Под прикрытием режима тишины оккупанты устроили новую точку для корректировки обстрелов и ведения снайперского огня на "Шлаковой горе". Транспортировка началась сразу после завершения обстрелов в 7 утра.

Бесспорно, каждую паузу оккупанты используют для усиления собственных позиций для штурма Азовстали", – пишет Петр Андрющенко.

Напомним, Всемирный Конгресс Украинцев призывает мир стыдить россиян, празднующих "День победы" в Мариуполе над свежими могилами невинных людей. Вместо сообщений о победе над нацизмом, мировом сообществе и всех небезразличных граждан призывают 9 мая распространять информацию о российских зверствах в социальных сетях 9 мая. В частности, в соцсетях можно приобщиться к протесту, опубликовав сообщение о военных зверствах России в Украине с #RussianShameDay .

Оккупанты заставляют мариупольцев доставать трупы погибших из-под завалов, что доводит людей до нервных срывов, потому что под каждым домом в Мариуполе около ста тел.

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