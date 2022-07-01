В Мариуполе 90% уничтоженной россиянами транспортной инфраструктуры не подлежит восстановлению, - горсовет
В Мариуполе оккупанты уничтожили всю инфраструктуру общественного транспорта. Для восстановления требуются сотни миллионов инвестиций и до 3 лет ремонтных работ
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Отмечается, что россияне уничтожили практически весь транспорт, закупленный городом за последние 5 лет. Как передает горсовет, 259 автобусов, троллейбусов и трамваев повреждены, около 90% уничтожены и не подлежат восстановлению.
Стало известно, что более или менее уцелевший транспорт захватчики пытаются отремонтировать и отправляют в оккупированный Донецк.
Мариупольская мэрия также сообщает, что россияне разрушили более 50 км троллейбусной и трамвайной контактной сети, то есть 95%. Для восстановления требуется около 2-3 лет ремонтных работ.
"Всего за 5 лет нам удалось построить современную транспортную модель. Закупили комфортабельные автобусы и троллейбусы, запустили новые маршруты. Уже начали ремонт депо, которое должно было стать лучшим в Украине. Мариупольцы наконец-то получили в родном городе европейский уровень сервиса. Россияне все это цинично уничтожили. Теперь они еще и вывозят уцелевший транспорт в Донецк. А мариупольцам дают устаревшие автобусы. Таково их "освобождение", основанное на разрушении и издевательствах наж жителями", - прокомментировал мэр города Вадим Бойченко.
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