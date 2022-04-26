В Мариуполе 25 апреля родился ребенок, его вместе с матерью увезли в Донецк

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграмм.



"Вчера в Мариуполе родился один ребенок", – написал он.



Мать вместе с младенцем отправили в оккупированный Донецк.



"Хотя мать с ребенком увезли в Донецк, но что, если это не символизирует Несокрушимость и Непокоренность Мариуполя", - добавил Андрющенко.

Напомним, "зеленый коридор" для Азовстали оказался очередной ловушкой с обстрелами артиллерии.

На заводе "Азовсталь" в Мариуполе находятся более тысячи женщин, детей и более 500 раненых. Также спутник зафиксировал третью братскую могилу вблизи Мариуполя в поселке Старый Крым.

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