В Мариуполе 25 апреля родился ребенок, его вместе с матерью увезли в Донецк
В заблокированном россиянами Мариуполе родился младенец
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграмм.
"Вчера в Мариуполе родился один ребенок", – написал он.
Мать вместе с младенцем отправили в оккупированный Донецк.
"Хотя мать с ребенком увезли в Донецк, но что, если это не символизирует Несокрушимость и Непокоренность Мариуполя", - добавил Андрющенко.
- Напомним, "зеленый коридор" для Азовстали оказался очередной ловушкой с обстрелами артиллерии.
- На заводе "Азовсталь" в Мариуполе находятся более тысячи женщин, детей и более 500 раненых. Также спутник зафиксировал третью братскую могилу вблизи Мариуполя в поселке Старый Крым.
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