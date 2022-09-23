Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме .

"27 тяжелых военных грузовиков въехали в Мариуполь. Двигаются в середину города, часть груженые.

Так в Мариуполе начался первый день спектакля "Референдум". Правда, похоже на свободное волеизъявление горожан?" - заметил он.

23 сентября, в первый день подомового "референдума", в Мелитополе прогремел сильный взрыв. Горожане не выходят из дому.

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