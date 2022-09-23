В Мариуполь в первый день "референдума" въехало около 30 российских военных грузовиков, - Андрющенко
В Мариуполь 23 сентября, в первый день "референдума", въехало 27 российских военных грузовиков, часть из которых загружена оккупантами
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме .
"27 тяжелых военных грузовиков въехали в Мариуполь. Двигаются в середину города, часть груженые.
Так в Мариуполе начался первый день спектакля "Референдум". Правда, похоже на свободное волеизъявление горожан?" - заметил он.
- 23 сентября, в первый день подомового "референдума", в Мелитополе прогремел сильный взрыв. Горожане не выходят из дому.
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