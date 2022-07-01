Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в телеграмме .

"Мариуполь посетил заместитель минобороны России Тимур Иванов. С инспекцией строительства фортификаций жилых кварталов. Знаем, что осталось за кадром пропаганды (и об аэропорте, и о порте и окопах в направлении Мангуш/Никольское)", - отметил он.

Советник мэра поблагодарил пропагандистов за то, что они показали детали о кортеже и вертолете, которым прибыли российское чиновник.

"Потому что наше сопротивление все думало - то ли из Донецка машиной приехал? Но теперь точно понимаем, где мраZоту перехватить. Возмездие уже рядом", - подчеркнул Петр Андрющенко.

22 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты одновременно строят в городе модульные дома и фортификации, прикрывая линию обороны живым щитом .

24 июня горсовет сообщил, что в Мариуполе россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ и строят укрепление под видом домов , чтобы использовать людей как живой щит.

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