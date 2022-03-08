В Мариуполь из Запорожья выехала гуманитарная помощь
Из Запорожья в Мариуполь выехала гуманитарная помощь
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Мариупольский городской совет опубликовал два видео, на которых можно увидеть, как колонна желтых школьных автобусов с изображением красного креста и в сопровождении машины скорой помощи двинулась из Запорожья в Мариуполь.
- Напомним, 6 марта россияне сорвали эвакуацию из Мариуполя, начав обстреливать город.
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