В Мариуполь из Запорожья выехала гуманитарная помощь

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.



Мариупольский городской совет опубликовал два видео, на которых можно увидеть, как колонна желтых школьных автобусов с изображением красного креста и в сопровождении машины скорой помощи двинулась из Запорожья в Мариуполь.

Напомним, 6 марта россияне сорвали эвакуацию из Мариуполя, начав обстреливать город.