Об этом говорится в эфире Эспрессо.



"На Донецком, Бахмутском, Авдеевском, Краматорском направлениях ситуация сейчас очень сложная, последние две недели тяжелые и решительные. Мы не даем врагу пройти, но у него есть попытки взять Марьинку, поэтому там очень жарко. По Бахмуту ситуация тоже непростая, противник стратегически хочет занять позиции этого города и закрепиться, но все эти попытки не увенчались успехом", - рассказал командир роты батальйона "Свобода".



Евгений Оропай отметил, что сначала идут обстрелы, а затем оккупанты запускают нормальных бойцов, ЧВК Вагнер или новых мобилизованных.



"Много пленных, также многие приходят в тяжелом состоянии в ветхой одежде, по ним видно, что их не докармливают, им не хватает боекомплектов и вооружения. Но при этом врага действительно очень много. У новых мобилизованных за одну-две недели уже есть определенные навыки. Врага нельзя не дооценивать, он учится и в этом тоже есть сложность, потому что их большая масса. Однако мы даем противнику отпор и делаем все, чтобы показать хороший результат на Бахмутском направлении, о котором вы обязательно узнаете через некоторое время ", - заметил Оропай.

26 октября Генштаб ВСУ сообщил, что украинские бойцы отбили атаки окупантов в районах Иванграда, Бахмута, Соледара, Курдюмовки, Красногоровки, Новомихайловки, Невельского и Терновой

27 октября боец "Легиона Свободы" Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко отметил, что в Донецкой области враг не продвигается вперед и несет огромные потери

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