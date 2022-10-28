В Марьинке сейчас очень жарко, по Бахмуту тоже ситуация непростая, - командир роты батальона "Свобода" Оропай
Евгений Оропай, командир роты батальона "Свобода" Нацгвардии, рассказал, что украинские бойцы отразили все наступательные действия российских войск в Донецкой области и отбросили их немного назад
Об этом говорится в эфире Эспрессо.
"На Донецком, Бахмутском, Авдеевском, Краматорском направлениях ситуация сейчас очень сложная, последние две недели тяжелые и решительные. Мы не даем врагу пройти, но у него есть попытки взять Марьинку, поэтому там очень жарко. По Бахмуту ситуация тоже непростая, противник стратегически хочет занять позиции этого города и закрепиться, но все эти попытки не увенчались успехом", - рассказал командир роты батальйона "Свобода".
Евгений Оропай отметил, что сначала идут обстрелы, а затем оккупанты запускают нормальных бойцов, ЧВК Вагнер или новых мобилизованных.
"Много пленных, также многие приходят в тяжелом состоянии в ветхой одежде, по ним видно, что их не докармливают, им не хватает боекомплектов и вооружения. Но при этом врага действительно очень много. У новых мобилизованных за одну-две недели уже есть определенные навыки. Врага нельзя не дооценивать, он учится и в этом тоже есть сложность, потому что их большая масса. Однако мы даем противнику отпор и делаем все, чтобы показать хороший результат на Бахмутском направлении, о котором вы обязательно узнаете через некоторое время ", - заметил Оропай.
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