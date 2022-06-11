Об этом сообщило МВД в телеграме .

"На этой неделе в неконтролируемую серую зону населенного пункта (Марьинки, - ред.) зашел вражеский гранатометный расчет. ДРГ, вооруженная РПГ-7 закрепилась в одном заброшенном полуразрушенном доме. Хотя советский гранатомет РПГ-7 довольно примитивное оружие, но может нанести непоправимые потери", - отметили в министерстве.

Украинские защитники с самого начала заметили заход россиян на позицию. В течение двух дней нацгвардейцы круглосуточно наблюдали за диверсантами, чтобы выяснить их планы и дождаться подходящего момента. К утру третьего дня оккупанты начали обустраивать огневую точку на крыше дома и укрепляться.

"Прицельным попаданием мины из 120-мм миномета минометный взвод подчинения Центрального оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины молниеносно разрушил планы вражеской диверсионно-разведывательной группы. Цель уничтожена. Живая сила противника уничтожена", - подчеркнули в МВД.

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