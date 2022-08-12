В Марганец в Днепропетровской области оккупанты запустили до 40 реактивных снарядов: есть пострадавшие, среди них подросток
В ночь на 12 августа российские оккупанты обстреляли Марганец - запустили до 40 реактивных снарядов. Известно, что три человека пострадали, в том числе 12-летний мальчик
Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"В Марганец прилетели к 40 реактивным снарядам. Пострадали три человека, двое из них в больнице. Среди госпитализированных 12-летний мальчик. В городе повреждены 4 многоэтажных дома и несколько частных. Обстрел задел местный завод, типографию, магазин и кафе", - идет. в сообщении.
В целом рашисты били по двум районам Днепропетровской области. Никопольский накрывали РСЗО "Град" и ствольной артиллерией.
По городу Никополь российские оккупанты 10 раз попали из ствольной артиллерии - повреждены 4 частных дома и авто.
Также в Криворожском районе решисты обстреляли из реактивной системы залпового огня "Ураган" Зеленодольскую общину. Есть разрушение.
Известно, что люди не пострадали.
- Вечером 10 августа армия РФ обстреляла общину в Никопольском районе.
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