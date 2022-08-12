Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"В Марганец прилетели к 40 реактивным снарядам. Пострадали три человека, двое из них в больнице. Среди госпитализированных 12-летний мальчик. В городе повреждены 4 многоэтажных дома и несколько частных. Обстрел задел местный завод, типографию, магазин и кафе", - идет. в сообщении.

В целом рашисты били по двум районам Днепропетровской области. Никопольский накрывали РСЗО "Град" и ствольной артиллерией.

По городу Никополь российские оккупанты 10 раз попали из ствольной артиллерии - повреждены 4 частных дома и авто.

Также в Криворожском районе решисты обстреляли из реактивной системы залпового огня "Ураган" Зеленодольскую общину. Есть разрушение.

Известно, что люди не пострадали.

Вечером 10 августа армия РФ обстреляла общину в Никопольском районе.

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