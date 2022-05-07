В Мангуше возле Мариуполя россияне снесли памятник Сагайдачному и украинским защитникам

Об этом в телеграмме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Мангуше сегодня кафиры снесли памятник Гетману Сагайдачному и в честь наших Защитников. В Мариуполе вместо всемирной истории и истории Украины – история России", - подчеркнул он.

По словам Петра Андрющенко, кафиры делают это под советскими флагами и стремятся уничтожить все, что связывает Мариуполь с Украиной: язык, историю, культуру.

"Но странно при этом Мангуш, а не Первомайское. Маруполь, а не Жданов. Донецк а не Сталино. Хотя не удивительно. Память у оккупантов короче совести. Мразота", - заметил советник мэра.

До 9 мая кафиры в Мариуполе восстанавливают советские памятники, разбирают разрушенные дома и достают тела погибших.

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