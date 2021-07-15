В малых городах тариф на тепло может вырасти до 35%, - Павлюк

Это следует из заявления Святослава Павлюка, исполнительного директора ассоциации "Энергоэффективные города Украины", в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"В большинстве украинских городов, где тарифы устанавливаются на уровне органов местного самоуправления, стоимость газа, которая была заложена в последнем тарифе в начале 2019-го, была на уровне около 6500 вместе с доставкой. В этом сезоне стоимость газа для теплокоммунэнерго (ТКЭ) была около 8000 плюс транспортировка у 2000 есть ТКЭ получили газ где-то примерно по 10 тыс. При том, что в тарифе заложено около 6500. Вот на эту разницу тариф, собственно, и вырастет ", - прогнозирует Павлюк.

По его словам, для большинства теплокоммунэнерго стоимость тарифа на поставку тепла не покрывал стоимость газа, и они находились в состоянии работоспособности только за счет огромных дотаций из городских бюджетов.

В Украине с мая 2021 по апрель 2022 действует как базовая годовая цена на газ, которую поставщики могут изменять только в сторону понижения. Потребители газа были автоматически переведены на годовые цены, однако по желанию они могут перейти на месячные или сезонные тарифные планы.