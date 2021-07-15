В малых городах тариф на тепло может вырасти до 35%, - Павлюк
В украинских городах, где тарифы устанавливают на уровне местного самоуправления, тариф на отопление может вырасти примерно на 35% или примерно на 3500 грн за тыс. куб. м.
Это следует из заявления Святослава Павлюка, исполнительного директора ассоциации "Энергоэффективные города Украины", в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"В большинстве украинских городов, где тарифы устанавливаются на уровне органов местного самоуправления, стоимость газа, которая была заложена в последнем тарифе в начале 2019-го, была на уровне около 6500 вместе с доставкой. В этом сезоне стоимость газа для теплокоммунэнерго (ТКЭ) была около 8000 плюс транспортировка у 2000 есть ТКЭ получили газ где-то примерно по 10 тыс. При том, что в тарифе заложено около 6500. Вот на эту разницу тариф, собственно, и вырастет ", - прогнозирует Павлюк.
По его словам, для большинства теплокоммунэнерго стоимость тарифа на поставку тепла не покрывал стоимость газа, и они находились в состоянии работоспособности только за счет огромных дотаций из городских бюджетов.
-
В Украине с мая 2021 по апрель 2022 действует как базовая годовая цена на газ, которую поставщики могут изменять только в сторону понижения. Потребители газа были автоматически переведены на годовые цены, однако по желанию они могут перейти на месячные или сезонные тарифные планы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.18
Покупка 27.18Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 32.01Продажа 32.42
- Актуальное
- Важное