В Мали разбился военно-транспортный самолет, который, вероятно, связан с ЧВК Вагнера

Об этом информируют Malijet и RTVI.

Отмечается, что борт, зарегистрированный по номеру TZ98, разбился при посадке около 10 утра по местному времени.

По данным местного издания Malijet, причиной крушения самолета стала неисправность бака воздушного судна. На место происшествия выехали пожарные и спасатели.

Журналист Серж Даниэль написал в соцсети X, что борт перевозил людей и оборудование, а на месте происшествия слышны взрывы.

Военный корреспондент Чингис Дамбиев в своем телеграмм-канале отметил, что самолет, вероятно, принадлежит белорусской грузовой авиакомпании Rubystar Airways. По данным военнослужащего, судно выполняло рейс "в пользу Организации Объединенных Наций".

Еще один российский военкор Юрий Котенок также высказал предположение, что борт имел отношение к ЧВК Вагнера. Однако позже он опроверг эту информацию и написал, что судно использовалось местными силами.

"Предварительная причина катастрофы - ошибка пилота", - добавил военный.

В то же время, информацию о принадлежности борта к ЧВК Вагнера также опроверг телеграмм-канал Grey Zone. Как отмечает канал, на борту не было бойцов или пилотов ЧВК, а само судно якобы использовалось "местными силами для перевозки грузов разного назначения".

Al-Arabiya также пишет со ссылкой на малийские СМИ, что самолет не был сбит, а речь идет об ошибке со стороны пилота.

Справка: ЧВК Вагнера сотрудничает с вооруженными силами Мали, помогая им бороться с повстанцами-джихадистами. В 2021 году глава МИД РФ Сергей Лавров подтверждал, что Мали будет нанимать российских воинов для "помощи в вопросах безопасности".

Авиакатастрофа с Пригожиным: что известно

Ровно месяц назад, 23 августа, в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера.

Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой погиб вожак ЧВК Вагнера.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не причастна к падению самолета Пригожина. Официально гибель предводителя ЧВК Вагнера Следователем РФ подтвердил 27 августа.

29 августа в российском Санкт-Петербурге похоронили предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, похороны прошли в закрытом режиме.

6 сентября Главное управление разведки Минобороны подтвердило информацию о гибели пособника вожака ЧВК Вагнера Дмитрия Уткина в авиакатастрофе в Тверской области РФ 23 августа, однако там не уверены на 100% в гибели самого Евгения Пригожина.

Впоследствии в ГУР МОУ предположили, что подтверждение смерти предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина нужно еще дождаться.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь.