В Мали находится около 400 наемников ЧВК Вагнера, – французский чиновник

Об этом сообщает Reuters.



В центре Мали действуют от 300 до 400 "вагнеровцев", что противоречит предыдущим утверждениям хунты западноафриканской страны о том, что в стране размещены только официальные российские военные инструкторы.



"Я бы сказал, что там около 300-400 членов ЧВК Вагнера, а также есть российские тренеры, которые предоставляют снаряжение", - рассказал оставшийся анонимным высокопоставленный чиновник французского министерства вооруженных сил.



Париж заявил, что пребывание "вагнеровцев" в Мали несовместимо с французским присутствием в стране.



"Они (хунта) решили повернуться спиной к европейцам, американцам и африканцам, и это имеет последствия", - сказал чиновник.



Другие западноафриканские страны закрыли свои границы с Мали, разорвали дипломатические отношения и ввели экономические санкции в ответ на задержку проведения выборов после военного переворота 2020 года. Эти шаги также явились ответом на прибытие русских наемников группы Вагнера, членами которой являются преимущественно бывшие военнослужащие.

Напомним, в мае 2021 года в Мали произошел второй военный переворот за 9 месяцев: президент и премьер подали в отставку после ареста.

В сентябре 2021 года Франция пригрозила вывести войска из Мали в случае сотрудничества властей с российскими вагнеровцами.

В понедельник, 13 декабря, ЕС ввел санкции против группы ЧВК Вагнера. В санкционном списке – три компании и восемь человек, связанных с УИК.

Госдеп США выразил обеспокоенность по поводу развертывания поддерживаемых Россией сил ЧВК Вагнера в Мали.