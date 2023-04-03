В Малайзии отменяют пожизненное заключение и смертную казнь за особо тяжкие преступления

Об этом информирует Reuters .

В Малайзии с 2018 года действует мораторий на смертную казнь. Однако новое решение правительства отменяет казнь как обязательный приговор за ряд преступлений, включая терроризм и убийство. При этом за судьями оставили право приговаривать к смертной казни в исключительных случаях.

Следовательно, альтернативой казни стало лишение свободы на срок от 30 до 40 лет. То есть, будет сохранено пожизненное заключение, определенное законодательством Малайзии как фиксированный срок в 30 лет. Также вместо смертной казни можно будет использовать наказание кнутом.

Заместитель министра юстиции Малайзии Рамкарпал Сингх отметил, что смертная казнь – это необратимый приговор. Она также является неэффективным способом сдерживания.

"Смертная казнь не принесла тех результатов, которые преследовали цель", - сказал он.

Теперь более 1300 человек, которым грозит казнь или пожизненное заключение, могут потребовать пересмотра приговора в соответствии с новыми правилами. Это касается также заключенных, которые исчерпали все остальные судебные апелляции.