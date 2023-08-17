В Малайзии на трассу упал легкомоторный самолет: погибли не менее 10 человек
В Малайзии потерпел крушение и упал на автотрассу легкомоторный частный самолет. В результате трагедии погибли по меньшей мере 10 человек
Об этом сообщает местное издание Malay Mail.
По данным Малазийского управления гражданской авиации, воздушное судно вылетело из международного аэропорта Лангкави и потерпело крушение в окрестностях города Шам Алам. Самолет направлялся в аэропорт Султан Абдульазиз Шах в Куала-Лумпуре.
Журналисты сообщают, что в результате аварии погибли по меньшей мере 10 человек: шесть пассажиров, два члена экипажа и двое жителей населенного пункта, где произошла катастрофа.
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