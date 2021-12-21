В Малайзии из-за наводнения погибли по меньшей мере 14 человек
В Малайзии в результате одного из сильнейших наводнений за последние десятилетия погибли 14 человек, еще десятки были эвакуированы
Об этом пишет BBC.
Три дня мощных ливней привели к сильным наводнениям в восьми штатах Малайзии, частично затопив города и деревни.
Несколько человек пропали без вести, и возрастают опасения, что количество погибших резко увеличится.
По состоянию на 20 декабря около 51 тыс. человек были эвакуированы из их домов. Большинство из них проживало в Паханге, на восточном побережье Малайзии, – одном из наиболее пострадавших штатов.
Цветущий и густонаселенный Селангор, в котором расположена столица страны Куала-Лумпур, тоже пострадал.
ВВС пишет, что уровень воды в Малайзии не был столь высоким после мощного наводнения 1971 года.
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