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OPINION

В макулатуру и Пушкина, и Гоголя...

Александр Вильчинский
6 мая, 2023 суббота
20:07
Мнение

Работник будки по приему макулатуры снова нисколько не удивился, когда я положил на вес тяжелые пакеты с книгами

Он и весной прошлого года не удивился, когда я привез так же большую сумку русской классики. Наверное, нас таких было тогда много, кто, под впечатлением от русского нашествия 24 февраля, решил окончательно расчистить свои книжные полки от творений тех, кто вдохновивлял эту армаду.

Однако тогда у меня как-то не дошли руки до самой низкой полки, где стояли тома, когда-то давно привезенные от жениной тети, в прошлом учительницы русского языка и литературы, которые она передала нам еще при жизни. Стояли и стояли, а поскольку русских книг я не читаю уже лет тридцать, потому что сверх меры начитался еще в юности, то стояли бы и дальше, если бы не потребность в месте. Ведь книг в квартире становится все больше, а места, где их ставить, все меньше. Вот и дошел черед до теткиных. Хотя жена до последнего колебалась, ведь память о тете, но все же…

Труднее всего, наверное, было с Гоголем. Все-таки украинец, как некоторых послушать. Однако таким я советую прочитать, или перечитать еще раз, то место в "Тарасе Бульбе", где автор вложил в уста своего героя разглагольствования о "русской земле"

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Набралось два пакета, где были и Пушкин, и Толстой с Достоевским, а также Герцен, а также Гоголь, и другие. Труднее всего, наверное, было с Гоголем. Все-таки украинец, если некоторых послушать. Однако таким я советую прочитать, или перечитать еще раз, то место в "Тарасе Бульбе", где автор вложил в уста своего героя разглагольствования о "русской земле". На самом деле указал путь к малороссийству и коллаборации. Хотя существует версия, что эти слова ему вписал чуть ли не сам царь Николай I, но нет сведений, чтобы автор против этого как-то протестовал или отрицал? И эти разглагольствования легко согласовываются с тем, что сегодня говорит об "едином народе" военный преступник Путин. А отдать "в услужение" злу свое слово, свой талант — это не меньший грех, чем пойти против своего народа с оружием в руках. Итак, в макулатуру и без вариантов!

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Отдать "во услужение" злу свое слово, свой талант - это не меньший грех, чем пойти против своего народа с оружием в руках

Правда, денег за сданные тома получилось не так уж много, макулатура сейчас не в цене, зато все до копейки – донат на ВСУ, и это уже традиция. И на книжной полке наконец-то появилось немного места для новых приобретений: романов Дженди Нельсон, Орхана Памука, фолианта Нино Харатишвили, избранного Николая Зерова и Евгения Плужника, а также для Антологии украинской военной прозы XX века.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1 отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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Культура
военные силы Украины
Война с Россией
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