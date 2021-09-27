В Макрона бросили яйцом на выставке в Лионе

Об этом сообщает LyonMag .

В понедельник, 27 сентября, неизвестный мужчина бросил в президента Франции Эмманюэля Макрона яйцом.

Инцидент произошел в кулуарах Международной ярмарки общественного питания и гостеприимства в Лионе.

Во время нападения на Макрона мужчина крикнул: "Да здравствует революция!"

Макрон не пострадал - яйцо отлетело от плеча и не разбилось. А парня задержали правоохранители.

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