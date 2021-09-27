В Макрона бросили яйцом на выставке в Лионе
В президента Франции Эмманюэля Макрона бросили яйцом во время выставки в Лионе
Об этом сообщает LyonMag .
В понедельник, 27 сентября, неизвестный мужчина бросил в президента Франции Эмманюэля Макрона яйцом.
Инцидент произошел в кулуарах Международной ярмарки общественного питания и гостеприимства в Лионе.
Во время нападения на Макрона мужчина крикнул: "Да здравствует революция!"
Макрон не пострадал - яйцо отлетело от плеча и не разбилось. А парня задержали правоохранители.
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