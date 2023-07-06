В Макеевке уничтожен большой склад РФ с артснарядами и ракетами для "градов", - Маляр
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр нарушила информационную тишину вокруг удара ВСУ по оккупированной Макеевке и рассказала, что там удалось уничтожить
Об этом она написала 6 июля в Telegram .
По словам Маляр, ВСУ ежедневно находят и уничтожают склады и логистические узлы оккупантов.
"Уже могу рассказать больше о попадании в Макеевке. Это яркий пример эффективной работы украинских артиллеристов, нанесших огневое поражение, и аэроразведчиков, корректировавших удар. Уничтожен действительно большой склад, где хранилось значительное количество артиллерийских снарядов и ракет для РСЗО БМ-21 "Град ", – написала чиновница.
- Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области 4 и 5 июля раздавались взрывы .
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