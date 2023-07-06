Об этом она написала 6 июля в Telegram .

По словам Маляр, ВСУ ежедневно находят и уничтожают склады и логистические узлы оккупантов.

"Уже могу рассказать больше о попадании в Макеевке. Это яркий пример эффективной работы украинских артиллеристов, нанесших огневое поражение, и аэроразведчиков, корректировавших удар. Уничтожен действительно большой склад, где хранилось значительное количество артиллерийских снарядов и ракет для РСЗО БМ-21 "Град ", – написала чиновница.