Об этом сообщает "МЧС ДНР".

Боевики сообщают, что причиной пожара стало "попадание взрывоопасного предмета", из-за этого якобы загорелись две цистерны с горючим, а также три стационарных емкости.

Нефтебаза расположена на улице Антропова в Красногвардейском районе города.

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