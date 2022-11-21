В Макеевке горит нефтебаза оккупантов из-за "попадания взрывоопасного предмета"
В оккупированной Макеевке Донецкой области с ночи горят цистерны с горючим на территории нефтебазы
Об этом сообщает "МЧС ДНР".
Боевики сообщают, что причиной пожара стало "попадание взрывоопасного предмета", из-за этого якобы загорелись две цистерны с горючим, а также три стационарных емкости.
Нефтебаза расположена на улице Антропова в Красногвардейском районе города.
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