В Макарове нашли тела 143 мирных жителей, расстрелянных россиянами, - поселковый глава
В поселке Макаров на Киевщине обнаружили тела 143 расстрелянных оккупантами людей, еще 40 пропали без вести
Об этом сообщил поселковый председатель Вадим Токарь в эфире телемарафона .
"По состоянию на вчера мы подняли 132 гражданских жителя, расстрелянных российскими орками", - отметил он.
Известно и о массовых, и об единичных захоронениях. Кроме того, 40 жителей пропали без вести.
До 24 февраля в поселке жило почти 15 тыс. человек, а сейчас осталось около 1 тыс. Оккупанты почти уничтожили инфраструктуру, а близлежащие территории заминированы.
"По предварительным подсчетам, Макаров разрушен на 40%", – подчеркнул Вадим Токарь.
- Напомним, 22 марта сообщали, что ВСУ освободили Макаров.
- 25 марта в Сухопутных войсках сообщили, что Макаров находится в "серой" зоне .
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