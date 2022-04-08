В Макарове нашли тела 143 мирных жителей, расстрелянных россиянами, - поселковый глава

Об этом сообщил поселковый председатель Вадим Токарь в эфире телемарафона .



"По состоянию на вчера мы подняли 132 гражданских жителя, расстрелянных российскими орками", - отметил он.



Известно и о массовых, и об единичных захоронениях. Кроме того, 40 жителей пропали без вести.



До 24 февраля в поселке жило почти 15 тыс. человек, а сейчас осталось около 1 тыс. Оккупанты почти уничтожили инфраструктуру, а близлежащие территории заминированы.



"По предварительным подсчетам, Макаров разрушен на 40%", – подчеркнул Вадим Токарь.

Напомним, 22 марта сообщали, что ВСУ освободили Макаров.

25 марта в Сухопутных войсках сообщили, что Макаров находится в "серой" зоне .

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