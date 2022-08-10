В магазинах Японии товар на полки будут выкладывать роботы

Об этом пишет издание Bloomberg .

Как говорится в сообщении, компания Telexistence Inc. и японская сеть магазинов FamilyMart Co. запускают парк роботов, управляемых искусственным интеллектом, для пополнения полок в 300 магазинах по всей Японии.

"Роботы-руки предназначены для пополнения напитков в холодильниках и сейчас находятся в массовом производстве", - говорится в заявлении Telexistence, базирующейся в Токио.

Как пишет Bloomberg, роботы будут установлены в крупных городах и помогут разгрузить работников магазинов, а также заполнят пустоту, вызванную сокращением рабочей силы в стране.

"Уменьшение численности рабочего населения в Японии является одной из ключевых проблем управления FamilyMart для продолжения стабильной работы магазинов", – сказал генеральный менеджер FamilyMart Томохиро Кано.

Также сообщается, что японская сеть магазинов FamilyMart будет ежемесячно платить компании Telexistence за труд робота-руки, его обслуживание и поддержку удаленных работников, которые при необходимости могут управлять им с помощью гарнитуры виртуальной реальности. По словам Telexistence, роботы могут функционировать самостоятельно 98% времени.

"FamilyMart имеет 16 000 мини-магазинов в Японии, но Telexistence и Microsoft заявляют, что хотят сделать эту технологию глобальной. В следующий раз Telexistence планирует сотрудничество с более чем 150 тыс. магазинами по всей территории США, чтобы выйти на зарубежный рынок", - пишет Bloomberg. .

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