Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"На днях я был в Киево-Печерской лавре и отметил, что бизнесы подсанкционного гражданина Петра Лебедя, против которого применены санкции СНБО и введены в действие указом президента Украины, прекрасно работают в Киево-Печерской лавре. Кстати, в помещениях, которые на 100% принадлежат государству. Но это полбеды, потому что следующая история состоит в том, что в этих магазинах, принадлежащих Петру Лебедю, торгуют российскими товарами", - рассказал религиовед.

Андрей Ковалев отметил, что с началом полномасштабной агрессии РФ все российские товары закончились и исчезли с торговых прилавков в Украине.

"Однако сейчас завозятся церковные товары из России теперь не напрямик, а в объезд через другие страны и реализуются в магазинах Паши Мерседеса на территории Киево-Печерской лавры. У меня возникает только один вопрос: десятки стран мира вводят санкции против России , а в Киево-Печерской лавре можно и дальше покупать российские товары и тем самым спонсировать страну-террориста, страну-оккупанта", - подытожил Ковалев.