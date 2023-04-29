В магазинах Киево-Печерской лавры, принадлежащих Петру Лебедю, торгуют российскими товарами, - религиовед Ковалев
Андрей Ковалев, религиовед, историк, пресс-офицер 112-й бригады Территориальной обороны ВСУ, отметил, что продолжают завозиться церковные товары из России, которые реализовываются на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"На днях я был в Киево-Печерской лавре и отметил, что бизнесы подсанкционного гражданина Петра Лебедя, против которого применены санкции СНБО и введены в действие указом президента Украины, прекрасно работают в Киево-Печерской лавре. Кстати, в помещениях, которые на 100% принадлежат государству. Но это полбеды, потому что следующая история состоит в том, что в этих магазинах, принадлежащих Петру Лебедю, торгуют российскими товарами", - рассказал религиовед.
Андрей Ковалев отметил, что с началом полномасштабной агрессии РФ все российские товары закончились и исчезли с торговых прилавков в Украине.
"Однако сейчас завозятся церковные товары из России теперь не напрямик, а в объезд через другие страны и реализуются в магазинах Паши Мерседеса на территории Киево-Печерской лавры. У меня возникает только один вопрос: десятки стран мира вводят санкции против России , а в Киево-Печерской лавре можно и дальше покупать российские товары и тем самым спонсировать страну-террориста, страну-оккупанта", - подытожил Ковалев.
- Напомним, настоятель мужского монастыря церкви Московского патриархата, который до 29 марта имел договор с Национальным заповедником Киево-Печерская лавра, митрополит Павел (Петр Лебедь) подозревается в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину. Ему присудили два месяца домашнего ареста .
- 2 апреля предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний заявил, что переходящие в ПЦУ монахи Киево-Печерской лавры испытывают террор со стороны митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебедя)
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