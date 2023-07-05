Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В МАГАТЭ заявили, что не зафиксировали признаков минирования россиянами ЗАЭС

В МАГАТЭ заявили, что не зафиксировали признаков минирования россиянами ЗАЭС

5 июля, 2023 среда
15:36
Война с Россией

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не зафиксировало признаки минирования ЗАЭС. По его словам, несмотря на это специалисты "чрезвычайно насторожены"

Об этом он сказал на брифинге в Японии, пишет Интерфакс.

Гросси заявил, что знает о заявлениях с обеих сторон и утверждает, что контактировал с экспертами постоянной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС несколько часов назад.

"Я контактировал с экспертами постоянной миссии на ЗАЭС сегодня, всего несколько часов назад. Мы в курсе утверждений и заявлений обеих сторон... Во время недавних инспекций мы не зафиксировали никаких признаков минирования, но мы по-прежнему чрезвычайно насторожены", - сказал он.

Гросси добавил, что "нельзя расслабляться" и пообещал регулярно информировать о ситуации на станции.

Ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил, что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.

В четырех областях Украины провели масштабные учения на случай теракта на ЗАЭС.

30 июня ГУР сообщило, что оккупанты постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал станции получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ и процесс возвращения Украиной контроля над ЗАЭС будут продолжаться даже несмотря на ядерный шантаж россиян.

2 июля мэр временно оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов сообщил , что часть работников Росатома и коллаборантов, подписавших с компанией контракт, уехала из ЗАЭС.

Ночью, 4 июля, Запорожская АЭС потеряла питание по основной линии электропередачи, станцию подключили на единственную доступную резервную линию.

ядерная безопасность
Запорожская область
Запорожская АЕС
МАГАТЕ
Читайте также:
Підводний ракетоносій, Чорне море, флот РФ
5 июля, 2023 среда
Россия формирует новую общевойсковую армию в составе Северного флота, - ISW
4 июля, 2023 вторник
Если Украине не предложат членство в НАТО – это станет ошибкой, – экс-президент Литвы Грибаускайте
ЗАЕС, Запорізька атомна електростанція, Запорізька АЕС
Автор Татьяна Яворськая
5 июля, 2023 среда
Ситуация на Запорожской АЭС: что известно о предполагаемом теракте
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.69
    Покупка 36.69
    Продажа 37.4
  • EUR
    Покупка 40.21
    Продажа 41.15
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
5 июля
16:08
OPINION
Эта война была всегда
16:02
Херсонес
Оккупанты хотят вывезти более 300 тыс. экспонатов из музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе
15:56
Юрий Луценко заявил, что покинул войско из-за установленной инвалидности
15:49
РФ может производить около 100 ракет в месяц, – генерал Громов
15:32
Уничтожая Каховскую ГЭС, захватчики намеревались остановить наступление ВСУ, однако достигли противоположного эффекта, - Генштаб
15:30
Эксклюзив
На некоторых направлениях на юге ВСУ уже вышли на основную линию обороны россиян, - военный эксперт Коваленко
15:11
катастрофа самолета МАУ в Иране
Катастрофа самолета МАУ: в суд ООН поступил иск против Ирана от Украины, Канады, Швеции и Британии
15:04
На юге гигиеническим нормам не соответствуют почти 35% проб с поверхностных водоемов, - Минздрав
15:01
ООН
ООН продемонстрирует десятки роботов и гуманоидов, которые в будущем помогут достичь глобальных целей
14:58
Эксклюзив
Энергодар в оккупации
Тенденция к выезду представителей Росатома и коллаборантов из Энергодара не носит массового характера, - депутат облсовета Ашурбеков
14:44
Громов подтвердил удары Storm Shadow по мостам в районе временно оккупированного Чонгара
14:25
Нидерланды накрыл мощный шторм: транспортное сообщение парализовано, один человек погиб
14:12
Эксклюзив
Несмотря на то, что нас не "зарядили" современным оружием, мы уже на подступах к Клещиевке и Бахмуту, - командир 2-го штурмового батальона Кухарчук
14:11
В России уволили гендиректора пропагандистского агентства ТАСС, его место занял экс-пресс-секретарь избирательного штаба Путина
14:08
OPINION
Украина не должна стать страной-донором милитарной силы
14:02
Инфографика
Курс валют на сегодняшний день: что с ценами на доллар и евро
13:45
Twitter
Австралийская компания подала в суд на Twitter за неуплату по счетам
13:37
Чиновники продавали новые рельсы, предназначенные для фронта, а на пути клали металлолом: Им грозит до 12 лет заключения
13:36
Ливан открыл рынок для экспорта из Украины мелкого рогатого скота
13:32
На расширенном заседании Ставки обсудили защиту АЭС, ситуацию на фронте и производство техники
13:27
Науседа заверил, что решение на саммите НАТО в Вильнюсе не разочарует Украину
13:16
В Генштабе объяснили, почему враг не наносит ракетных ударов из акватории Средиземного моря
13:09
Россия планирует отправить в Украину больше чеченских боевиков и узников, чтобы заменить ЧВК Вагнера, - Bloomberg
13:04
Обновлено
FT: Си Цзиньпин лично предостерег Путина от применения ядерного оружия в Украине. Кремль отреагировал
13:03
ПСЖ уволил главного тренера
13:00
Эксклюзив
Шойгу, Герасимов, Путин и Суровикин
После мятежа Пригожина Суровикин некоторое время был ограничен в действиях и передвижении, - представитель ГУР Юсов
12:54
Ли Хуэй
Спецпредставитель Китая Ли Хуэй поставил под сомнение, что системы Patriot сбили российский "кинжал"
12:50
Украинское издательство сделало подарок девушке, которая пришла на концерт с плакатом "Харьков без Лободы"
12:48
Укргаздобыча запустила три высокопроизводительные скважины
12:41
Эксклюзив
Китайцы уже понимают, что Путин постоянно врет, - политолог Шлинчак
12:37
Наличие ядерных зарядов на территории Беларуси маловероятно, - генерал Громов
12:34
Эксклюзив
Юсов: Запад предпринимает непубличные шаги по недопущению аварии на ЗАЭС
12:28
ВСУ имеют успехи в районе Клещиевки на Бахмутском направлении, - Генштаб
12:26
В Укрэнерго сообщили о росте нагрузки на энергосистему в вечернее время: уменьшать потребление советуют с 16:00
12:24
ПА ОБСЕ призвала Россию немедленно вывести войска из оккупированных регионов Грузии
12:08
В сети появился трейлер последних серий 3-го сезона "Ведьмака"
12:07
OPINION
"Мятеж" Пригожина не повлиял на события на фронте, но изменил расклад сил внутри РФ
12:04
Российские системы РЭБ способны глушить боеприпасы с GPS-наведением и РСЗО HIMARS, – Резников
11:58
Коллаборант принимал участие в карательных рейдах против проукраинских партизан в Мелитополе: его задержали
11:57
Обзор
Является ли Путин ядерной угрозой и как обеспечить безопасность Украине в состоянии войны. Акценты мировых СМИ 5 июля
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV