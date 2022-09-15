В МАГАТЭ приняли резолюцию с требованием к России вывести войска из ЗАЭС

Об этом сообщает Reuters .

Резолюция призывает Россию "немедленно прекратить какие-либо действия против и в отношении ЗАЭС и других ядерных объектов Украины".

За резолюцию проголосовали 26 стран, а против выступили 2 – Россия и Китай. Воздержались от голосования Египет, Южная Африка, Сенегал, Бурунди, Вьетнам, Индия и Пакистан.

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