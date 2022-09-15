В МАГАТЭ приняли резолюцию с требованием к России вывести войска из ЗАЭС
Высший руководящий орган МАГАТЭ, в который входят представители 35 стран ООН, принял резолюцию с требованием к РФ прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции
Об этом сообщает Reuters .
Резолюция призывает Россию "немедленно прекратить какие-либо действия против и в отношении ЗАЭС и других ядерных объектов Украины".
За резолюцию проголосовали 26 стран, а против выступили 2 – Россия и Китай. Воздержались от голосования Египет, Южная Африка, Сенегал, Бурунди, Вьетнам, Индия и Пакистан.
- Проект резолюции был подготовлен по результатам поездки миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Текст резолюции "осуждает постоянные насильственные действия Российской Федерации против ядерных объектов в Украине."
- 9 сентября руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал создать "зону безопасности" вокруг ЗАЭС.
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