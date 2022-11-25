В МАГАТЭ назвали остановку всех украинских АЭС "беспрецедентной" и "чрезвычайно тревожной"
В МАГАТЭ шокированы остановкой всех украинских АЭС в результате российских атак 23 ноября
Об этом говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ.
В Агентстве ситуацию назвали "чрезвычайно тревожной".
"Полная и одновременная потеря мощности за пределами площадки для атомных электростанций Украины свидетельствует о том, что ситуация с ядерной безопасностью и безопасностью в стране становится все более шаткой, сложной и потенциально опасной. Впервые все станции понесли потери внешнего питания одновременно. Это было бы абсолютно невозможно представить эту трагическую войну. Это чрезвычайно беспокоит", - сказано в сообщении.
"Все военные действия, угрожающие безопасности ядерных объектов Украины, должны немедленно прекратиться", - добавили в МАГАТЭ.
- В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены . Почти вся Украина осталась без света и воды.
- В Укрэнерго сообщили , что Украина планирует закупать электроэнергию у Европы.
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