Об этом говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ.

В Агентстве ситуацию назвали "чрезвычайно тревожной".

"Полная и одновременная потеря мощности за пределами площадки для атомных электростанций Украины свидетельствует о том, что ситуация с ядерной безопасностью и безопасностью в стране становится все более шаткой, сложной и потенциально опасной. Впервые все станции понесли потери внешнего питания одновременно. Это было бы абсолютно невозможно представить эту трагическую войну. Это чрезвычайно беспокоит", - сказано в сообщении.

"Все военные действия, угрожающие безопасности ядерных объектов Украины, должны немедленно прекратиться", - добавили в МАГАТЭ.

В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены . Почти вся Украина осталась без света и воды.

В Укрэнерго сообщили , что Украина планирует закупать электроэнергию у Европы.

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