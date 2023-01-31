В мае США могут отменить чрезвычайную ситуацию по коронавирусу
11 мая Соединенные Штаты Америки планируют объявить об отмене чрезвычайной ситуации по коронавирусу, введенной в 2020 году
Об этом сообщает Reuters.
Чрезвычайная ситуация была объявлена в 2020 году, в соответствии с ним американцы могли получать бесплатные тесты, вакцины и лечение от коронавируса. Теперь декларации будут продлены до 11 мая, но затем их поддержку прекратят.
"Правительство оплачивает вакцины от COVID-19, некоторые тесты и определенные виды лечения согласно декларации о чрезвычайном положении. Когда оно закончится, эти расходы будут переданы частному страхованию и государственным планам здравоохранения", - отмечает издание.
- Напомним, 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила продолжение официального статуса пандемии COVID-19 как "глобальной чрезвычайной ситуации".
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