В мае США могут отменить чрезвычайную ситуацию по коронавирусу

Об этом сообщает Reuters.

Чрезвычайная ситуация была объявлена в 2020 году, в соответствии с ним американцы могли получать бесплатные тесты, вакцины и лечение от коронавируса. Теперь декларации будут продлены до 11 мая, но затем их поддержку прекратят.

"Правительство оплачивает вакцины от COVID-19, некоторые тесты и определенные виды лечения согласно декларации о чрезвычайном положении. Когда оно закончится, эти расходы будут переданы частному страхованию и государственным планам здравоохранения", - отмечает издание.

Напомним, 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила продолжение официального статуса пандемии COVID-19 как "глобальной чрезвычайной ситуации".

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