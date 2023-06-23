Об этом Дикарло сказала на заседании Совета Безопасности ООН, передает Укринформ.

По состоянию на 23 июня с начала полномасштабного вторжения России в Украину Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зарегистрировало 24 862 жертвы российской агрессии среди мирных жителей: 9083 человека погибли, в том числе 530 детей, еще 15 779 гражданских получили ранения, в том числе 1086 детей. .

ООН также зафиксировала более тысячи атак на образовательные и медицинские учреждения, большинство – с применением тяжелого вооружения. ЮНЕСКО подтвердило повреждение 260 объектов, в том числе 112 религиозных, 22 музеев, 94 зданий исторического значения, 19 памятников, 12 библиотек и одного архива.

Кроме того, ООН задокументировала 158 случаев сексуального насилия, связанного с вторжением в РФ. При этом Дикарло подчеркнула, что "большинство из них совершены военнослужащими российских вооруженных сил".

Также заместитель генсека ООН выразила обеспокоенность из-за заявлений российских и белорусских властей о размещении ядерного оружия РФ в Беларуси.

"Объявленное размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и сопроводительная риторика еще больше усилили напряженность в регионе. Мы призываем всех привлеченных к этому действовать ответственно и в соответствии с международными обязательствами. Мы вновь заявляем, что любая угроза применения ядерного оружия неприемлема", – сказала Дикарло.

Ранее ООН подсчитала, что с октября по декабрь 2022 года рядовая украинская семья в целом должна была выдержать пять недель без электричества.