В мае РФ почти втрое увеличила число воздушных атак на Украину, - ООН
Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что в мае РФ почти втрое чаще била по всей территории Украины ракетами и беспилотниками
Об этом Дикарло сказала на заседании Совета Безопасности ООН, передает Укринформ.
По состоянию на 23 июня с начала полномасштабного вторжения России в Украину Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зарегистрировало 24 862 жертвы российской агрессии среди мирных жителей: 9083 человека погибли, в том числе 530 детей, еще 15 779 гражданских получили ранения, в том числе 1086 детей. .
ООН также зафиксировала более тысячи атак на образовательные и медицинские учреждения, большинство – с применением тяжелого вооружения. ЮНЕСКО подтвердило повреждение 260 объектов, в том числе 112 религиозных, 22 музеев, 94 зданий исторического значения, 19 памятников, 12 библиотек и одного архива.
Кроме того, ООН задокументировала 158 случаев сексуального насилия, связанного с вторжением в РФ. При этом Дикарло подчеркнула, что "большинство из них совершены военнослужащими российских вооруженных сил".
Также заместитель генсека ООН выразила обеспокоенность из-за заявлений российских и белорусских властей о размещении ядерного оружия РФ в Беларуси.
"Объявленное размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и сопроводительная риторика еще больше усилили напряженность в регионе. Мы призываем всех привлеченных к этому действовать ответственно и в соответствии с международными обязательствами. Мы вновь заявляем, что любая угроза применения ядерного оружия неприемлема", – сказала Дикарло.
Ранее ООН подсчитала, что с октября по декабрь 2022 года рядовая украинская семья в целом должна была выдержать пять недель без электричества.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.61
Покупка 36.61Продажа 37.38
-
EUR
Покупка 40.17Продажа 41.11
- Актуальное
- Важное