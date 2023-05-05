Об этом сообщает Госдеп США.

"С 1 мая Россия нанесла более 145 авиаударов по Украине. Это означает, что Россия запускает более одной ракеты, беспилотника или бомбы каждый час, 24 часа в сутки, четыре дня подряд", - говорится в сообщении.

Представитель Госдепартамента Ведант Патель напомнил, что США 3 мая объявили о дополнительных 300 миллионах долларов на помощь в сфере безопасности Украине.