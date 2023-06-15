Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства, сообщает ТАСС.

При этом экспорт нефти вырос на 90 тыс. б/д, до 5,2 млн. б/д, а нефтепродуктов – упал на 350 тыс. б/д, до 2,6 млн. б/д.

Ожидаемые доходы от нефтяного экспорта снизились на 1,4 млрд долларов, до 13,3 млрд долларов, что на 36% ниже уровня аналогичного периода в прошлом году. Средняя цена на нефть снизилась с 60 долларов за баррель в апреле до 55 долларов за баррель в мае.

На Индию и Китай в мае пришлось почти 56% нефтяного экспорта из РФ, Африку, Ближний Восток и Латинскую Америку — 12%.