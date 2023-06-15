В мае доходы России от продажи нефти упали на 36%
Российский нефтяной экспорт в мае 2023 года снизился на 260 тыс. баррелей в сутки, до 7,8 млн. баррелей в сутки (б/с)
Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства, сообщает ТАСС.
При этом экспорт нефти вырос на 90 тыс. б/д, до 5,2 млн. б/д, а нефтепродуктов – упал на 350 тыс. б/д, до 2,6 млн. б/д.
Ожидаемые доходы от нефтяного экспорта снизились на 1,4 млрд долларов, до 13,3 млрд долларов, что на 36% ниже уровня аналогичного периода в прошлом году. Средняя цена на нефть снизилась с 60 долларов за баррель в апреле до 55 долларов за баррель в мае.
На Индию и Китай в мае пришлось почти 56% нефтяного экспорта из РФ, Африку, Ближний Восток и Латинскую Америку — 12%.
- Напомним, в конце прошлого года эксперты предполагали , что добыча российской нефти в 2023 году упадет на треть из-за санкций.
- В начале июня стало известно, что Россия сократит добычу нефти в 2024 году – российская квота добычи в рамках договоренностей в формате ОПЕК+ снизится на 650 тыс. баррелей в сутки.
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