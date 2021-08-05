В Мадриде схватили босса итальянской мафии, лидера одного из кланов Ндрангеты

Об этом рассказывает El Pais .



Как говорится в заявлении национальной полиции Испании, Доменико Павильянити был арестован в ходе совместной операции с карабинерами. Итальянская прокуратура уточнила, что арест лидера одного из кланов Ндрангеты произошел во вторник.



60-летний мужчина во время задержания имел при себе фальшивый паспорт Португалии, шесть мобильных телефонов, а также € 6 тыс. наличными.

Полиция считает, что Павильянити является главой клана Ндрангета - преступной организации, которая действует по всему миру и является крупнейшим импортером кокаина в ЕС.

В январе Павильянити заочно приговорили к 11 годам, восьми месяцам и 15 суткам тюремного заключения за серию преступлений, включая убийство и соучастие в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Ранее он был приговорен в Италии к пожизненному тюремному заключению, сокращенному позднее до 30 лет, за серию убийств и преступлений, связанных с торговлей людьми, начиная с 1980-х годов. Но он был освобожден в октябре 2019 года из-за ошибок при подсчете его наказания, сообщила прокуратура.

Павильянити бежал в Испанию, где якобы пользовался помощью и защитой "коллег" из наркобизнеса.

Преступный синдикат Ндрангета начал набирать силу после того, как сицилийская мафия пришла в упадок.