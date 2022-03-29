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В Люксембурге заморозили российские активы на сумму €2,5 млрд

29 мартa, 2022 вторник
22:07
война с Россией

В Люксембурге заморозили российские активы общей суммой €2,5 млрд в рамках санкций против РФ в результате ее вторжения в Украину

Об этом сообщает Министерство финансов Люксембурга в своем твиттере.

По предварительной информации, Министр финансов Юрико Бакес проинформировала парламент страны о статусе процесса имплементации санкций ЕС против РФ в Люксембурге.

Стало известно, что по состоянию на 29 марта операторы в Люксембурге заморозили активы России на сумму €2,5 млрд.

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