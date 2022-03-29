В Люксембурге заморозили российские активы на сумму €2,5 млрд

Об этом сообщает Министерство финансов Люксембурга в своем твиттере.



По предварительной информации, Министр финансов Юрико Бакес проинформировала парламент страны о статусе процесса имплементации санкций ЕС против РФ в Люксембурге.



Стало известно, что по состоянию на 29 марта операторы в Люксембурге заморозили активы России на сумму €2,5 млрд.

Напомним, что 24 марта Швейцария заморозила российские активы на сумму $6 млрд.