В Люксембурге заморозили российские активы на сумму €2,5 млрд
В Люксембурге заморозили российские активы общей суммой €2,5 млрд в рамках санкций против РФ в результате ее вторжения в Украину
Об этом сообщает Министерство финансов Люксембурга в своем твиттере.
По предварительной информации, Министр финансов Юрико Бакес проинформировала парламент страны о статусе процесса имплементации санкций ЕС против РФ в Люксембурге.
Стало известно, что по состоянию на 29 марта операторы в Люксембурге заморозили активы России на сумму €2,5 млрд.
- Напомним, что 24 марта Швейцария заморозила российские активы на сумму $6 млрд.
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