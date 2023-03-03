Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по кино в facebook 3 марта.

Первый допремьерный показ состоялся в Национальном аудиовизуальном центре CNA в Дюделанже. Его организовала волонтерская организация Slava Ukrayini Luxembourg, помогающая украинским беженцам.

Известно, что во время второго показа авторы фильма напомнили о полномасштабном вторжении в Украину в британском городе Йорк. В частности, отмечается, что показ состоялся в старинном зале St Michael's Church. Событие организовано при содействии волонтерской организации York Ukrainian Society.

Сюжет рассказывает историю падения украинского самолета, после чего члены экипажа оказываются на оккупированной территории на Донбассе и вынуждены в одиночку выбираться оттуда. Для этого им придется провернуть "двойной иммельман" со своей жизнью.

Продюсерами фильма Алексей Пантелеев, Роман Негриенко, Ольга Пантелеева. Режиссер - постановщица фильма – Вера Яковенко, автор сценария – Ирэн Роздобудько. Роли в фильме сыграли, в частности, народная артистка Украины Лариса Руснак, Истан Умный, Ксения Баша, Наталья Ярошенко, Владимир Ямненко.