В любой армии цивилизованного мира есть смертная казнь за мародерство, – военный эксперт о действиях оккупантов в Украине
Олег Жданов подчеркнул, что все акты мародерства россиянами-оккупантами необходимо передавать для международных судов
Об этом он сказал в эфире Espreso TV.
Жданов добавил, что прежде всего смертную казнь применяют для своих войск, что удержать их от совершения преступлений.
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"Вспомните вооруженные конфликты, в которых участвовали страны - члены НАТО. Мы не слышали, чтобы, например, американские солдаты мародерствовали и грабили местное население. Там была жесткая дисциплина, солдаты выполняли свою военную работу", - сказал военный эксперт.
Также Жданов отметил о мародерстве оккупантов в Украине: "Я думаю, это такая ментальность россиян. Они хотят жить за чужие средства или сделать так, чтобы другие не жили лучше их".
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