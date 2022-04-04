В любой армии цивилизованного мира есть смертная казнь за мародерство, – военный эксперт о действиях оккупантов в Украине

Об этом он сказал в эфире Espreso TV.



Жданов добавил, что прежде всего смертную казнь применяют для своих войск, что удержать их от совершения преступлений.



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"Вспомните вооруженные конфликты, в которых участвовали страны - члены НАТО. Мы не слышали, чтобы, например, американские солдаты мародерствовали и грабили местное население. Там была жесткая дисциплина, солдаты выполняли свою военную работу", - сказал военный эксперт.



Также Жданов отметил о мародерстве оккупантов в Украине: "Я думаю, это такая ментальность россиян. Они хотят жить за чужие средства или сделать так, чтобы другие не жили лучше их".

В сеть слили 3-часовое видео с камеры службы доставки, на котором российские мародеры отправляют из Беларуси награбленное в Украине имущество.

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